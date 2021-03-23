Спорт

Великолучан приглашают присоединиться к всероссийской акции по ходьбе

Акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет в России 4 апреля. Муниципальный этап начнется на набережной реки Ловать в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Старт состоится около Вечного огня 4 апреля в 10.00. Чтобы стать участником акции, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Лиги здоровья нации. В мероприятии могут принять участие все желающие. Девиз акции – «Мы вместе шагаем за здоровьем!».

Кроме того, в этот день в рамках акции стартует основной этап открытых соревнований по фоновой ходьбе «Человек идущий» на базе одноименного мобильного приложения. Сформировать свою команду и принять участие в соревнованиях может любой житель России.

Соорганизаторы акции – общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Общероссийский конгресс муниципальных образований, Общенациональная Ассоциация территориального общественного самоуправления (ОАТОС) при поддержке Минспорта России и Минздрава России.

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» основана на рекомендациях ВОЗ проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.