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Спорт

Восемь пилотов заявились на участие в юбилейной встрече воздухоплавателей

30.03.2021 16:11|ПсковКомментариев: 0

Восемь пилотов заявились на 25-ю Международную встречу воздухоплавателей, которая пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня, пишет портал «Луки.ру».

Так, уже зарегистрировались москвичи Георгий Бакулин и Евгений Чубаров, молодой пилот из Тулы Дмитрий Жохов, пилотесса из Кунгура, член женской сборной России по воздухоплавательному спорту Наталия Иванова, Михаил Найдорф из Долгопрудного, тульская пилотесса, член женской сборной России по воздухоплавательному спорту Юлия Селезнева, два великолучанина Сергей Никитин и Владимир Богданов.

Соревнования в Великих Луках проводятся в соответствии с единым календарным планом Минспорттуризма РФ с санкции Федерации воздухоплавания России и являются рейтинговым для российских пилотов. Организаторы - администрация Псковской области, администрация города Великие Луки, Великолукская городская Дума, администрация Великолукского района. Генеральным спонсором встречи уже десятый год подряд выступит ПАО «Газпром».

Теги: #великие луки #воздухоплавание
Источник: Псковская Лента Новостей
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