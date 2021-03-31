Спорт

Соревнования в формате гимнастрады впервые пройдут в Псковской области

Региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате гимнастрады «‎Здоровые дети – здоровая Россия» впервые пройдет в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по спорту.

Соревнования будут включать четыре вида спорта: спортивную аэробику, а также художественную, спортивную и эстетическую гимнастику.

Среди основных целей марафона организаторы отмечают отбор команды для участия во втором (финальном) этапе общероссийского соревновательного марафона в формате гимнастрады «‎Здоровые дети – здоровая Россия».

Участие в соревнованиях примут 400 человек из Пскова и Великих Лук в возрасте от 5 до 30 лет.

Мероприятие пройдет 3 и 4 апреля в псковском спортивном комплексе «‎Олимп». Открытие соревнований состоится в 12:15.