Спорт

Поступили первые заявки на ралли «Голубые озера-2021»

Поступили первые заявки для участия в ралли «Голубые озера-2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе федерации автоспорта Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба федерации автоспорта Псковской области

На данный момент первые экипажи уже подали свои заявки для участия в гонке:

экипаж из Карелии в составе А. Нифонтова (Сортавала) и С. Пюннонена (Петрозаводск) на автомобиле ВАЗ 2105;

экипаж из Санкт-Петербурга в составе А. Ржевкина и А. Андреева на автомобиле Mitsubishi Lancer EVO X.

Трасса соревнования будет проходить по дорогам Пустошкинского района, ее общая протяженность - 201,72 км, из них 82,35 км скоростные участки.

В настоящее время служба безопасности и комиссар по маршруту федерации автомобильного спорта Псковской области совместно с МО МВД России «Себежский» разрабатывают план обеспечения безопасности соревнования.

Ралли «Голубые озера-2021» имеет статус 7-го этапа Кубка России, 1-го этапа чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». Гонка состоится 22-25 апреля на территории Пустошкинского района на основании распоряжения губернатора Псковской области №13-рг от 1 марта 2021 года.