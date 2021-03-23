Поступили первые заявки на ралли «Голубые озера-2021»

Поступили первые заявки для участия в ралли «Голубые озера-2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе федерации автоспорта Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба федерации автоспорта Псковской области
На данный момент первые экипажи уже подали свои заявки для участия в гонке:
Трасса соревнования будет проходить по дорогам Пустошкинского района, ее общая протяженность - 201,72 км, из них 82,35 км скоростные участки.
В настоящее время служба безопасности и комиссар по маршруту федерации автомобильного спорта Псковской области совместно с МО МВД России «Себежский» разрабатывают план обеспечения безопасности соревнования.
Ралли «Голубые озера-2021» имеет статус 7-го этапа Кубка России, 1-го этапа чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». Гонка состоится 22-25 апреля на территории Пустошкинского района на основании распоряжения губернатора Псковской области №13-рг от 1 марта 2021 года.