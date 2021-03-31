Спорт

Псковичи завоевали 12 медалей на чемпионате России по зимнему плаванию

Пловцы из Псковской области успешно выступили на чемпионате России по спортивному зимнему плаванию, который проходил в городе Петрозаводске с 24 по 29 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил участник соревнований Марк Мордовцев.

В чемпионате приняли участие 370 спортсменов из 33 регионов. Температура воды в Онежском озере составляла 0 С°, воздуха – плюс 4 С°.

«‎Наша команда показала очень высокие результаты. Конкуренция и соперничество мощнейшие: порой проиграна одна сотая секунды до касания щита – и ты уже на пятой строчке рейтинга»‎, - поделился впечатлениями от соревнований Марк Мордовцев.

Псковскую область на соревнованиях представляли Артур, Каролина и Марк Мордовцевы из Пскова, а также Алена Савунова из Великих Лук.

Великолукская спортсменка Алена Савунова завоевала две золотых медали на дистанциях 25 и 50 метров вольным стилем, серебряные медали на 25 метров баттерфляем, 25, 50 и 100 метров брассом и 100 метров вольным стилем.

Каролина Мордовцева получила золотую медаль на дистанции 25 метров баттерфляем, серебряную медаль на дистанции 25 метров вольным стилем и бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.

Две бронзовые медали на дистанциях 100 метров брассом и 100 метров вольным стилем завоевал Артур Мордовцев.

«‎Благодарю всех и каждого за созданную атмосферу, безумно рад был поучаствовать в заключительных соревнованиях сезона. Следующий год обещает быть жарким!»‎ - заключил Марк Мордовцев.