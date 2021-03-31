Псковичи завоевали 12 медалей на чемпионате России по зимнему плаванию

Пловцы из Псковской области успешно выступили на чемпионате России по спортивному зимнему плаванию, который проходил в городе Петрозаводске с 24 по 29 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил участник соревнований Марк Мордовцев.
В чемпионате приняли участие 370 спортсменов из 33 регионов. Температура воды в Онежском озере составляла 0 С°, воздуха – плюс 4 С°.
«Наша команда показала очень высокие результаты. Конкуренция и соперничество мощнейшие: порой проиграна одна сотая секунды до касания щита – и ты уже на пятой строчке рейтинга», - поделился впечатлениями от соревнований Марк Мордовцев.
Псковскую область на соревнованиях представляли Артур, Каролина и Марк Мордовцевы из Пскова, а также Алена Савунова из Великих Лук.
Великолукская спортсменка Алена Савунова завоевала две золотых медали на дистанциях 25 и 50 метров вольным стилем, серебряные медали на 25 метров баттерфляем, 25, 50 и 100 метров брассом и 100 метров вольным стилем.
Каролина Мордовцева получила золотую медаль на дистанции 25 метров баттерфляем, серебряную медаль на дистанции 25 метров вольным стилем и бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.
Две бронзовые медали на дистанциях 100 метров брассом и 100 метров вольным стилем завоевал Артур Мордовцев.
«Благодарю всех и каждого за созданную атмосферу, безумно рад был поучаствовать в заключительных соревнованиях сезона. Следующий год обещает быть жарким!» - заключил Марк Мордовцев.