Спорт

Великолучане выиграли чемпионат области по мини-футболу

Великолукские футболисты выиграли чемпионат Псковской области по мини-футболу, обыграв команду из Дедовичского района. Об этом сообщил депутат областного Собрания, председатель федерации футбола города Великие Луки Андрей Корнев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Андрей Корнев рассказал, что основное время закончилось вничью (0:0), и великолукские футболисты выиграли по результатам серии пенальти.

«Великие Луки - чемпион Псковской области 2021 года! Да здравствует футбол!» - отметил парламентарий.

Командные итоги: