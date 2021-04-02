Спорт

В Псковской области определили сильнейших тяжелоатлетов

Первенство и чемпионат области по тяжелой атлетике провели 3 апреля в поселке Бежаницы. Абсолютным чемпионом турнира стал Александр Дмитриев из Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в регионально федерации тяжелой атлетики.

В соревнованиях приняли участие команды из районов, областного центра (СШОР «Надежда», X-PRESS, Body Fitness Style) и Великих Лук. Спортсмены боролись за победу в нескольких возрастных категориях - лучших определяли среди юношей, девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин.

Для взрослых спортсменов состязания были отборочными для участия в чемпионате СЗФО, который пройдет в городе Сыктывкаре в конце апреля.