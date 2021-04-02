Спорт

«Неделя улиц» проходит в России

Участники и организаторы международной премии уличной культуры «КАРДО» в рамках празднования Всемирного дня здоровья с 4 по 11 апреля организуют всероссийскую акцию «Неделя улиц». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил куратор премии «КАРДО» в Псковской области, лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.





В 43 регионах страны пройдут мероприятия, направленные на формирование положительного отношения к здоровому образу жизни и стимулирование занятий массовым спортом. Участниками станут более 5000 человек.

Среди регионов-участников: Республика Северная Осетия, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская, Республика, Курганская область, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ивановская область, Республика Карелия, Республика Коми и другие. Стать просто зрителями организаторы рекомендуют на областных соревнованиях по воркауту в Пскове (в том числе побывать на бесплатных тренировках и мастер-классах по воркауту) и городские соревнованиях по паркуру в Санкт-Петербурге.

Мастер-классы по хип-хопу, граффити, воркауту, открытые тренировки, батлы, соревнования и другие события доступны для всех желающих. Расписание и регистрация на сайте kardoaward.com.

«КАРДО» – международный проект, направленный на развитие и социализацию уличной культуры.