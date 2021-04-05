Спорт

Стадион «Машиностроитель» в Пскове планируют сдать в эксплуатацию 1 июня

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал сдать стадион «Машиностроитель» в эксплуатацию 1 июня. Соответствующее поручение он дал в ходе посещения реконструированного объекта 5 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





Стадион также посетили вице-губернатор Василий Осипов, председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, глава администрации Пскова Александр Братчиков, его заместитель Александр Коновалов и представители подрядной организации.



Губернатор осмотрел раздевалки для команд, находящиеся под трибунами, санузлы, покрытие футбольного поля, лифт, тренажерный зал, в котором установлены силовые и беговые дорожки.

Затем глава региона провел в административном здании стадиона совещание с представителями подрядной организации.



«Работы по приведению стадиона в порядок практически завершены, - отметил губернатор. - На начало июня хочу сориентировать, чтобы объект сдали».

Глава региона отметил важность визита министра спорта Олега Матыцина и вице-премьера, курирующего вопросы строительства Марата Хуснуллина. По его словам, необходимо решить вопрос по второй очереди реконструкции.



Александр Братчиков отметил, что предстоит еще привести в порядок тротуары на улицах Спортивной и Гражданской, отливы по всему периметру. Также нужно определить денежные лимиты и установить подъемники, обустроить дорожки и определить объем пуско-наладочных работ на объекте.



По итогам совещания стороны уточнили дату сдачи стадиона в эксплуатацию - 1 июня.

Напомним, в первую очередь реконструкции стадиона «Машиностроитель» вложили более 700 млн рублей из федерального бюджета.

Александр Братчиков по итогам совещания отметил, что в числе работ, которые еще предстоит провести на стадионе: укладка резинового покрытия, установка подъемников на трибуны для маломобильных групп населения, обеспечение обогрева ливневых стоков кровли, организация системы пропуска. «Хотелось бы, чтобы стадион соответствовал всем стандартам, - подчеркнул он. - Задача поставлена - провести 1 июня торжественное открытие стадиона Этого долго все ждали, "Машиностроитель" традиционно был местом притяжения людей», - добавил Александр Братчиков.