Спорт

Семья из Невеля примет участие во всероссийском фестивале ГТО в Сочи

Второй областной фестиваль ГТО среди семейных команд состоялся в Пушкинских Горах 3 и 4 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

В соревнованиях участвовали восемь семей из семи муниципалитетов в следующем составе: ребенок 9-10 лет, мама, папа (30-49 лет), бабушка или дедушка (50-69 лет).

Участники мероприятия выполняли испытания комплекса ГТО: наклон вперед с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине за минуту, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег на длинные дистанции, подтягивание на высокой перекладине (мальчики и папы), подтягивание на низкой перекладине (девочки и мамы), метание мяча (дети).

«Соревнования прошли в дружеской и доброжелательной атмосфере. Каждая семья выступала сплоченной командой, все участники поддерживали друг друга аплодисментами и особенно болели за старшее поколение», - рассказали в центре.

Самым возрастным участником фестиваля стал 67-летний Аркадий Шкуров из города Дно.

По итогам соревнований определили лучших в шести номинациях. Среди девочек победила Анастасия Романова из Великих Лук (442 очка), среди мальчиков – Роман Васильев из города Дно (302 очка).

Среди мам и пап золотые награды получили Дарья Востренкова (342 очка) и Артем Дмитриев (317 очков) из Невеля.

Лучшей бабушкой стала Валентина Григорьева из города Новосокольники (304 очка), а первое место среди дедушек занял Владимир Утко из Псковского района (304 очка).

Кубок за 1 место вручили команде Дмитриевых-Востренковых из Невеля, которая набрала 1300 очков, семья Ивановых-Романовых из города Великие Луки заняла 2 место с результатом 1249 очков, бронзовым призером соревнований стала команда Сидорчук из Псковского района, ее результат — 1159 очков.

Победитель фестиваля семья Дмитриевых-Востренковых из города Невеля примет участие во всероссийском фестивале семейных команд, который пройдет в городе Сочи в июне.