Спорт

Опубликованы итоги чемпионата Псковской области по пауэрлифтингу

Региональный чемпионат по пауэрлифтингу прошел в спортивном комплексе «Писковичи» 3 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

В мероприятии приняли участие спортсмены из Псковской области и Великого Новгорода. Участники соревновались в двух дисциплинах – троеборье и жим – в различных весовых категориях.

Победителем в абсолютном первенстве в обеих категориях среди юношей стал Олег Билиба из города Острова. Среди юниоров первые места заняли Алексей Федоров из Пскова и Оксана Теряник из Острова. Андрей Слепухин из Пскова завоевал «золото» среди ветеранов.

Кроме того, Николай Кугумов из Великих Лук стал победителем в категории троеборье. А в категории жим среди мужчин победу одержал Илья Ашурков из Пскова, среди ветеранов – Эдуард Дмитриев их Великих Лук.

По результатам чемпионата сформируют сборную для участия в чемпионате России, который пройдет в мае.