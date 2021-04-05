Спорт

Экс-руководитель аэропорта рассказал, как в Великих Луках зародилось воздухоплавание

Начальник псковского центра Госкорпорации по организации воздушного движения, директор международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов рассказал о том, с чего началась его деятельность в Великих Луках. Ведь именно он возглавлял великолукский аэропорт, благодаря ему Великие Луки стали столицей воздухоплавания в России, сообщает портал «Луки.ру».

Фото здесь и далее: Луки.ру

Его с детства вдохновляла авиация. В юности он много читал об этом, с восторгом смотрел на приезжающих в родной поселок штурманов полярной авиации. В 1969 году решил исполнить свою мечту и поступил в летное училище.

Как раз в это время по всей России, в том числе и в Великих Луках, создавалась система по управлению воздушным движением. Так, в 1971 году после окончания училища по распределению молодых специалистов Владимир Орлов попал в город на Ловати. Работал диспетчером 3 класса, немного позже его назначили старшим диспетчером. В 1976 году Владимир Орлов поступил в академию гражданской авиации и окончил ее в 1982 году.

«Цель в жизни была — быть именно руководителем полетов. Это человек, который на своем рабочем месте организует всю работу службы движения, включая аэропортовые виды деятельности. Определяет время вылета и прилета, состояние аэродрома. Это ответственная и творческая работа», — рассказал Владимир Орлов.

А в 1993 году, когда пассажирские рейсы перестали выполняться, он предложил создать на базе аэропорта Великих Лук предприятие по управлению воздушным движением.

«Мы поменяли вид деятельности. Раньше у нас был основной вид деятельности — отправка пассажиров и грузов, то теперь главной задачей стало управление воздушным движением. А чтобы сохранить весь коллектив, стали обслуживать воздушные суда, которые осуществляют чартерные и грузовые перевозки, — отметил он. — У нас появился свой счет и устав. Мы в то время создали достаточно прибыльное государственное предприятие».

Как рассказал Владимир Орлов, в 90-е годы все работники вовремя получали зарплату, а также предприятие обеспечило 26 семей квартирами.

В то время их команда составила план развития и практически полностью реализовали его за короткий срок. Тогда была построена единственная в России позиция двойного назначения — это когда информацию от локаторов великолукского аэропорта получали военные, а также их использовали в гражданских целях для управления воздушными судами.

Семья продолжает следовать по стопам отца и деда. Сын Владимира Орлова сейчас командир аэробуса, а внук второй пилот боинга.

Владимир Орлов рассказал, как в Великих Луках зародилась традиция проведения соревнований по воздухоплаванию.

«Из-за больших расходов, такие мероприятия, как "воздухоплавание", мало какому региону были интересны. Но воздухоплаватели искали новые места для проведения второго чемпионата России неподалеку от Москвы, — заметил Владимир Орлов. — В Великие Луки приезжали Санкт-Петербургская федерация по воздухоплаванию, а затем и президент федерации воздухоплавания России Давид Шифрин. Они ознакомились с экономикой города, пообщались с промышленниками. Наши заводы полностью вложились в воздухоплавание».

По словам заместителя начальника псковского центра Госкорпорации ОрВД, именно великолукский аэропорт подошел по всем техническим составляющим под проведение чемпионата. Ведь на то время все ближайшие аэропорты разделились на авиакомпании и службы движения. А в Великих Луках все было в одном месте.

«Когда мы впервые провели чемпионат, то всем понравилась и воздухоплавателям, и промышленникам, и горожанам. Великие Луки — это единственный город, который ежегодно проводит встречи с воздухоплавателями. Ранее мы доказывали московским коллегам, чтобы воздухоплавание проходило в Великих Луках, а сейчас мы предлагаем такие условия, от которых трудно отказаться», — сказал Владимир Орлов.

Генеральным спонсором воздухоплавания в Великих Луках является «Газпром». Во многом эта компания помогает и в развитии города, например, появление спортивного комплекса «Стрелец», а затем ледового дворца «Айсберг».

«Для меня Великие Луки стали родными, стали своеобразной площадкой для самовыражения», — в завершение сказал заместитель начальника псковского центра Госкорпорации ОрВД Владимир Орлов.