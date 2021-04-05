Спорт

Дорожки на стадионе «747» в Пскове повредили во время уборки

Во время механической уборки зимой повредили новые дорожки на стадионе «747» («Локомотив») в Пскове. Об этом сообщил представитель городской администрации, отвечая на вопрос подписчика в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.

«На новых дорожках уже дыры, все вздулось, около маленьких полей арматура торчит, покрытие этих полей оставляет желать лучшего, в раздевалках сто лет ремонта не было. А там занимаются дети, и "Стрела", и ФК "Псков"», - указала псковичка.

«Часть повреждений возникла из-за механической уборки стадиона в зимний период, - ответили в администрации. - При наступлении стабильных положительных температур будет произведен гарантийный ремонт дорожек».

Представитель городской администрации напомнил, что «747» передали в муниципальную собственность в 2020 году. «Трибуны требуют капитального ремонта. Для подобного рода работа требуется проектно-сметная документация. В 2021-2022 годах город планирует изыскать средства на ее изготовление, а пока готовится смета на текущий ремонт. В случае наличия средств в бюджете города, они будут выделены в 2021 году», - добавил он.

Напомним, в прошлом году на стадионе заменили футбольный газон, добавили искусственные беговые дорожки и привели в порядок ливневую канализацию.

Монтаж искусственного футбольного поля в спорткомплексе «747» в Пскове обошелся в 32,6 млн рублей. Общий объем средств реконструкции - свыше 40 млн рублей.