Спорт

Финал регионального чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» пройдет в Пскове

Финал регионального чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Псковской области состоится 13-14 апреля в спортивном зале СДЮШОР «Барс» в Пскове (улица Набережная реки Великой, 16). Спортивное мероприятие начнется в 10.00.

Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил главный судья чемпионата Денис Аторин.

«Мы долго ждали возможности вернуться к проведению чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ". Сезон 2020-2021 годов стартовал позднее, но от этого не стал менее интересным и насыщенным. Сборные команды школьников муниципальных образований в рамках дивизионального этапа уже продемонстрировали яркую, напряженную борьбу. Всего в чемпионате Псковской области в сезоне 2020-2021 годов приняли участие команды из 15 муниципальных образований региона. Настало время определить победителей», - рассказал Денис Аторин.

За право называться лучшей школьной баскетбольной командой Псковской области и представлять свой регион на следующем этапе чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» будут бороться команды юношей Невельского и Новоржевского районов, Великих Лук и Пскова. Команды девушек представят Новосокольнический и Островский районы, Великих Лук и Пскова. В сезоне 2020-2021 годов в проекте принимают участие сборные команды школьников из 65 регионов России.

Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, соревнования пройдут в формате «без зрителей». Для болельщиков будет организована трансляция финальных матчей, которая начнется 14 апреля в 10.00 в группе ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в социальной сети «ВКонтакте».

Команды, занявшие призовые места, получат медали, кубки и баскетбольную форму. Среди всех игроков мужских и женских команд будет определен самый ценный игрок финала. Команды-победительницы чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Псковской области в мае 2021 года отправятся в Архангельск на финал чемпионата Северо-Западного федерального округа, где будут бороться за право сыграть в суперфинале и стать обладателями главного приза.