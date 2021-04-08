Спорт

90-летие отмечает родоначальник гребных видов спорта в Пскове Всеволод Иголкин

Всеволод Иголкин, который считается родоначальником развития гребли на байдарках и каноэ и первым тренером в этом виде спорта в Пскове, отмечает сегодня, 10 апреля, 90-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Всеволод Иголкин провел огромную работу по популяризации и пропаганде гребных видов спорта на Псковщине, за годы работы воспитал плеяду известных спортсменов. Он пользуется огромным авторитетом и уважением среди ветеранов гребного спорта и молодежи. Является живым примером преданности делу и здоровому образу жизни. Администрация города и все спортивное сообщество Пскова от всей души поздравляет Всеволода Ивановича Иголкина с юбилеем и желает ему крепкого здоровья», - отметили в администрации Пскова.

Всеволод Иголкин родился в Пскове 10 апреля в 1931 году. В Великую Отечественную войну пережил оккупацию города Пскова немецко-фашистскими войсками. С ранних лет начал заниматься лыжным спортом, работал обувщиком и учился в вечерней школе. Окончил Ленинградский техникум физической культуры и спорта.

В 1948 году на водной станции ДСО «Спартак» начал осваивать новый вид спорта - народную греблю, а с 1951 - греблю на байдарках и каноэ. В 1950 году стал победителем Чемпионата России ДСО «Спартак» по народной гребле.

В 1956 году Всеволод Иголкин стал работать тренером по гребле на байдарках и каноэ в секции ДСО «Спартак», одновременно продолжая выступления на соревнованиях самого высокого уровня. В 1958 году он завоевал бронзовую медаль Чемпионата СССР в каноэ одиночке, а в 1962 и в 1964 годах - золотые медали Чемпионата СССР в эстафете.

В 1963 году завоевана бронзовая медаль на III летней Спартакиаде народов СССР, в 1962 году две серебряные медали Чемпионата СССР в одиночке и двойке. Всеволод Игоревич - многократный Чемпион РСФСР. В 1957 году ему присвоено звание мастера спорта СССР, а в 1967 - звание мастера спорта СССР международного класса.

С 1986 по 1989 годы был директором ДЮСШ ДСО «Спартак», отдавая все свои силы и опыт для развития школы гребли, участвуя в организации и проведении соревнований международного, Всесоюзного и Всероссийского уровня. С 1989 по 1994 годы работал учителем физкультуры в средней школе № 15 города Пскова.