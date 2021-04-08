Спорт

Забег в честь 60-летия первого полета человека в космос состоялся в Пскове

Спортивный забег «Поехали», приуроченный к 60-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос, провели активисты псковского волонтерского центра «Единой России» в Финском парке Пскова 12 апреля Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Забег объединил порядка 40 участников, среди которых были студенты. Перед забегом председатель регионального отделения всероссийской федерации самбо Дмитрий Алекминский поздравил всех участников спортивного мероприятия с Днем космонавтики и провел для них разминку.

Участники забега пробежали дистанцию в 1961 метр в честь года первого полета человека в космос.

Кроме того, они развернули в парке восьмиметровый баннер «Поехали» в честь памятного события.