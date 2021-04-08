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Спорт

В Великих Луках мастер спорта провел тренировку для детей в центре ММА

13.04.2021 22:02|ПсковКомментариев: 0

Воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен «Центра ММА города Великие Луки» и КСЕ «Отечество – Псковская область» Руслан Шамилов провел тренировку для детей в центре ММА в октагоне. Об этом сообщается в группе «Центр ММА» Великие Луки СОК «Стрелец» в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: группа «Центр ММА» Великие Луки СОК «Стрелец» в социальной сети «ВКонтакте»

Руслан является мастером спорта России по смешанному боевому единоборству (ММА), мастером спорта России по комплексному единоборству, имеет рейтинг профессиональных боев (6-2).

В ходе тренировки профессиональный боец показал основные (базовые) движения в борьбе. Рассказал о том, что борьба имеет только положительные качества, а у детей она развивает не только выносливость и стойкость, но и целеустремлённость и волю к победе.

«Родители должны понимать, что любой ребенок, который посещает секцию по смешанному боевому единоборству, учится не только справляться с неудачами в жизни, но и ставить новые цели, имея четкую и последовательную мотивацию», - сказал Руслан Шамилов. 

Теги: #великие луки #мма #единоборства #мастера
Источник: Псковская Лента Новостей
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