Спорт

В Великих Луках мастер спорта провел тренировку для детей в центре ММА

Воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен «Центра ММА города Великие Луки» и КСЕ «Отечество – Псковская область» Руслан Шамилов провел тренировку для детей в центре ММА в октагоне. Об этом сообщается в группе «Центр ММА» Великие Луки СОК «Стрелец» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Центр ММА» Великие Луки СОК «Стрелец» в социальной сети «ВКонтакте»

Руслан является мастером спорта России по смешанному боевому единоборству (ММА), мастером спорта России по комплексному единоборству, имеет рейтинг профессиональных боев (6-2).

В ходе тренировки профессиональный боец показал основные (базовые) движения в борьбе. Рассказал о том, что борьба имеет только положительные качества, а у детей она развивает не только выносливость и стойкость, но и целеустремлённость и волю к победе.

«Родители должны понимать, что любой ребенок, который посещает секцию по смешанному боевому единоборству, учится не только справляться с неудачами в жизни, но и ставить новые цели, имея четкую и последовательную мотивацию», - сказал Руслан Шамилов.