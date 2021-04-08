Спорт

Великолучане победили в областном фестивале ГТО

Областной зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения завершился в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

В муниципальном этапе фестиваля приняли участие 1 179 человек. Региональный этап включал в себя межмуниципальные соревнования, в которых участвовали команды из 23 муниципалитетов, и финальные соревнования.

Финал фестиваля состоялся 13-14 апреля в Пушкинских Горах. К соревнованиям допускались команды, занявшие призовые места в межмуниципальных соревнованиях, а также команды из Пскова и Великих Лук, всего 12 команд, 72 участника. Соревнования проводили по программе пятиборья. Победителем фестиваля стала команда из города Великие Луки (1590 очков), серебряным призером - команда Порховского района (1563 очка). Кубок за 3 место вручили команде Великолукского района (1450 очков).

Победителями II ступени в многоборье стали Анастасия Баранова из Великих Лук и Ярослав Корнилов из Пустошки. На III ступени победили София Исаева из Великих Лук и Глеб Смирнов из Пустошки. Чемпионы IV ступени – Александра Голубкова из Великолукского района и Артем Григорьев из Пскова. На V ступени одержали победу Алена Глушкова из Пустошки и Владимир Коченков из Дедовичей. Победителями на VI ступени стали Мария Ахмедова из Псковского района и Павел Федоров из Порхова. Чемпионы VII ступени Алена Богданова из Великих Лук и Евгений Качнов из Порхова. На VIII ступени победили Валерия Зуйкина из Порхова и Вадим Егоров из Бежаниц.