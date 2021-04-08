Спорт

Российские фигуристы впервые в истории выиграли командный чемпионат мира

Сборная России стала победителем командного чемпионата по фигурному катанию в Японии, впервые в истории выиграв турнир.

Последними на турнире в Осаке в субботу выступали женщины, представлявшие произвольную программу. Лучшей стала чемпионка мира Анна Щербакова — 160,58 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото (150,29). Другая представительница России, Елизавета Туктамышева, стала третьей (146,23), сообщает Р-Спорт.

Российская команда досрочно выиграла турнир после выступления Туктамышевой. Сборная завершила его с 125 очками, опередив на 15 баллов занявшую второе место команду США. Тройку лучших замкнули представители Японии — 107 очков.

Сборная России выступала в Осаке в форме с национальной символикой, а на церемонии награждения прозвучит государственный гимн, так как двухлетний запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) на командный чемпионат мира не распространяется.

Призовой фонд World Team Trophy, который проводится с 2009 года, составил миллион долларов. Сборная России, как победитель турнира, получит 200 тысяч долларов.

Ранее командный чемпионат мира четыре раза выигрывали американцы, дважды — японцы. Сборная России завоевывала серебряные награды в 2013 и 2015 годах, бронзовые — в 2019-м.

В составе команды России, помимо Туктамышевой и Щербаковой, выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцевальные дуэты), Михаил Коляда и Евгений Семененко (мужское одиночное катание).