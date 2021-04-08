Спорт

Великолучане прервали проигрышную серию в первенстве России по футболу

Футбольный клуб «Луки-Энергия» провел очередной матч первенства России среди клубов ПФЛ.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в субботу, 17 апреля, великолучане встретились на своем поле с игроками «Торпедо» (Владимир).

Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1. Эта победа стала для них первой в турнире в 2021 году. Голы у великолучан забили Андрей Луканченков (10-я минута) и Антон Шишаев (39-я). У гостей отличился Денис Перфилов (62-я минута).

Отметим, что 12 апреля «Луки» проиграли в гостях столичной «Родине» со счетом 0:4. 6 апреля команда дома уступила «Динамо-2» (Москва) со счетом 0:3. 1 апреля великолучане проиграли «Ленинградцу» со счетом 0:4.