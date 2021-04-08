Спорт

Великолучанин стал бронзовым призером Первенства России по ММА

Великолучанин стал бронзовым призером Первенства России по ММА. Как сообщил Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА) Олег Лаптев, с 16 по 18 апреля в городе Березники, Пермский край прошло Первенство России по ММА среди юниоров 18-20 лет.

В спортивных состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из 80 регионов России, с целью отбора национальной сборной для участия на первенствах мира и Европы по ММА.

Псковскую область представляли спортсмены Псковской областной федерации смешанного боевого единоборства (ММА), бойцы центра «ММА» города Великие Луки, воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество - Псковская область» – Иван Веретенников и Илья Степанов.

По результатам соревнований, Иван Веретенников стал бронзовым призером Первенства России. Теперь, Иван в составе национальной юниорской сборной Союза ММА России, поедет на первенство Европы, который пройдёт с 15-21 августа 2021 года.

Тренеры: Ткаченко А.В., Ершов П.Н.