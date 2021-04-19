Спорт

Псковичка стала первым в истории региона КМС по фигурному катанию

Псковичка Валерия Зайцева стала первым кандидатом в мастера спорта России по фигурному катанию на коньках в истории Псковской области. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила президент Федерации фигурного катания Псковской области Юлия Зайцева.

Фото: телеграм-канал «‎Псковский спорт»

Свое звание КМС 14-летняя псковичка получила на соревнованиях по фигурному катанию «‎Юные звезды», которые проходили в Ледовом дворце в Пскове в минувшие выходные. Тренер девушки - Станислав Карчевский.

На соревнованиях Валерия Зайцева заняла первое место. В них также принимали участие другие спортсмены из псковской спортивной школы, действующей на базе Ледового дворца, фигуристы из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Великого Новгорода, Сочи, Петрозаводска.

«‎В соревнованиях всего было 11 комплектов наград по самым разным категориям: от юного фигуриста до кандидатов в мастера спорта. Выступали почти все члены нашей спортивной школы. Я думаю, Псковская область на соревнованиях показала себя достойно, мы заняли достаточное количество призовых мест», - рассказала президент региональной Федерации фигурного катания.

Теперь псковские спортсмены готовятся к Кубку городов Северо-Запада, который пройдет в Великих Луках на ледовой арене «‎Айсберг» с 8 по 9 мая.