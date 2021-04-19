Великолучане победили в матчевой встрече по боксу в Самарской области

Псковские спортсмены завоевали медали на матчевой встрече по боксу, которая прошла в городе Отрадный Самарской области с 16 по 18 апреля. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: группа клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»
Соревнования проходили между командами с берегов Невы и Ловати, а также сборной командой с берегов Волги среди старших юношей 2005-2006 годов рождения.
В своих весовых категориях победу одержали представители Псковской областной федерации бокса, воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область» Назар Панфилов (весовая категория 35 кг) и
Артем Гусейнов (весовая категория 52 кг).
Второе место заняли Данила Ковалев (54 кг), Илья Бунделев (63 кг) и Илья Левченко (70 кг).
Кроме того, Илью Бунделева наградили призом за волю к победе.