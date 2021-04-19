Спорт

Псковский спортсмен завоевал второе место в первенстве России по панкратиону

Псковский спортсмен Мухаммед Али Заманов завоевал второе место в первенстве России по панкратиону, которое состоялось в минувшие выходные в Севастополе. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении федерации панкратиона.

«Панкратион - пожалуй, самый зрелищный и эмоциональный вид единоборств. Именно поэтому на турнире выступало более 900 спортсменов в возрасте от 14 до 19 лет. Количество спортсменов в каждой весовой категории - 24 человека и более», - сказал главный тренер сборной Псковской области Андрей Зеленко.

Занять призовое место и тем более войти в состав сборной России - задача очень нелегкая. Тем не менее, псковские спортсмены уже пятый год подряд будут представлять Россию на мировом первенстве и чемпионате, добавил он.

Добавим, менее чем через месяц 15 спортсменов из Псковской области будут бороться на чемпионате России по панкратиону в Санкт-Петербурге (20 лет и старше).