Спорт

Псковичка успешно выступила на соревнованиях по парабадминтону в Казани

Спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области Екатерина Огинская успешно выступила на первом этапе Кубка России по парабадминтону в Казани. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, псковичка одержала победу в одиночном разряде и заняла два третьих места в женской паре и смешанном разряде.

Также Псковскую область на соревнованиях представлял спортсмен Центра спортивной подготовки Эдуард Барканов. Всего на первом этапе Кубка России выступили 80 парабадминтонистов из 18 регионов России.

Кубок России пройдет в три этапа, второй этапа назначен на сентябрь, а третий запланирован на ноябрь.