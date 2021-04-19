Спорт

На территории стадиона «Машиностроитель» укладывают асфальт

На территории стадиона «Машиностроитель» в Пскове в рамках работ по реконструкции укладывают асфальт. Видеофрагмент работ в своем инстаграм-аккаунте выложил заместитель главы администрации города Александр Коновалов. Работы ведутся при помощи спецтехники.

Напомним, реконструкция стадиона началась 1 сентября 2018 года. Объект обещали сдать к Международным Ганзейским дням Нового времени, которые прошли в Пскове в июле 2019 года, однако сроки сдачи неоднократно переносились. На последнем совещании под председательством губернатора Михаила Ведерникова, с участием генподрядчика срок сдачи определен 1 июня.

На обновленном стадионе возвели административно-бытовое здание, построили большую и малую трибуны с внутренними помещениями, уложили искусственное футбольное поле. Также оборудуются площадки под игровые виды спорта и парковка.