Спорт

«Рекорд Победы» предлагают установить псковичам 9 мая

Международная патриотическая акция «Рекорд Победы» состоится в Пскове 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

«Суть акции заключается в том, что участникам необходимо отжаться от земли (от пола) столько раз, сколько дней минуло с конца Великой Отечественной войны, тем самым отдав дань памяти героям нашей великой страны, - отметил он. - В 2021 году всем участникам акции предстоит выполнить 27 759 раз и больше! Напоминаю, рекорд отжиманий 2019 года в Пскове составил 35 000 раз!».

Место проведения: воркаут-площадка у дома №9 на улице Воеводы Шуйского. Начало мероприятия - 13.00.

«Принять участие может любой желающий! Исключения для девушек: могут приседать вместо отжиманий!» - уточнил Виталий Дидыч.

К акции могут присоединиться в режиме онлайн жители других городов. Для этого необходимо выполнить максимальное количество отжиманий подходами или за один раз (девушки могут приседать), записать это на видео и опубликовать его у себя на стене в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. В описание видео и в сам пост необходимо добавить хештег #рекордпобедыпсков и свой хештег с фамилией, количеством раз которые вы отжались на видео (пример: #Иванов1000).

«Выкладываемое видео может быть любых размеров. Приветствуется импровизация при исполнении отжиманий, приседаний и монтаже видео. Самые сильные и интересные видеоролики получат спортивные призы», - добавил Виталий Дидыч.