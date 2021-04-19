Спорт

Первенство России по ММА пройдет в Великих Луках 24-25 апреля

Первенство России по смешанному боевому единоборству (ММА) пройдет в Великих Луках 24-25 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Отечество - Псковская область».

24 апреля в 11.00 начнутся предварительные поединки, в 13.00 состоится торжественное открытие соревнований. 25 апреля в 13.00 стартуют финальные поединки. Соревнования пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» (улица Ботвина, 4).

Среди почетных гостей: президент общероссийской общественной организации «Союз смешанных боевых единоборств "ММА" России» Радмир Габдуллин и генеральный секретарь союза «ММА» России Кристина Ваганова. Специальный гость: Кирилл Сидельников - российский профессиональный боец смешанных единоборств, самбист, многократный чемпион России, Европы и мира, выступает на турнирах по боевому самбо и смешанным единоборствам.