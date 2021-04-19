Псковская школа №8 получила новые столы для игры в настольный теннис

Два стола для игры в настольный теннис передал в псковский «Многопрофильный правовой лицей №8» вице-спикер Псковского областного Собрания, региональный координатор проекта «Единой России» «Детский спорт» Юрий Сорокин, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Директор школы Ирина Прокопчук поблагодарила парламентария за подарок. Она отметила, что пару лет назад он уже дарил школе два теннисных стола. «Они стоят у нас в малом зале, дети занимаются настольным теннисом в клубе выходного дня. Получать такие подарки всегда приятно, они очень востребованы. В школе обучается 1 300 учеников, поэтому для нас появление такого спортивного инвентаря как нельзя кстати», - сказала она.
Все затраты на приобретение и доставку столов взял на себя клуб по настольному теннису «Nordman», руководителем которого является Юрий Сорокин. Клуб был создан в Пскове два года назад. Сейчас здесь проводятся бесплатные тренировки для детей в возрасте от 9 до 12 лет. Занятия проходят на базе спортзала кооперативного техникума 4 раза в неделю. В настоящее время клуб формирует списки ребят, которые начнут заниматься этим видом спорта с сентября.