Спорт

Псковская школа №8 получила новые столы для игры в настольный теннис

Два стола для игры в настольный теннис передал в псковский «Многопрофильный правовой лицей №8» вице-спикер Псковского областного Собрания, региональный координатор проекта «Единой России» «Детский спорт» Юрий Сорокин, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Укрепление здоровья подрастающего поколения — это одна из приоритетных задач нашего общества. Чтобы привить у детей любовь к спорту и здоровому образу жизни, я, как председатель городской Федерации настольного тенниса? обратился к руководителям псковских школ, предложив обеспечить учреждения столами для этой игры. В рамках акции мы уже распределили 15 столов среди школ, расположенных на нашем округе на Завеличье. Акция продлится до конца учебного года. Мы рассчитываем ее продолжить в сентябре, когда школы возобновят работу после летних каникул», - сказал Юрий Сорокин.

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Директор школы Ирина Прокопчук поблагодарила парламентария за подарок. Она отметила, что пару лет назад он уже дарил школе два теннисных стола. «Они стоят у нас в малом зале, дети занимаются настольным теннисом в клубе выходного дня. Получать такие подарки всегда приятно, они очень востребованы. В школе обучается 1 300 учеников, поэтому для нас появление такого спортивного инвентаря как нельзя кстати», - сказала она.

Все затраты на приобретение и доставку столов взял на себя клуб по настольному теннису «Nordman», руководителем которого является Юрий Сорокин. Клуб был создан в Пскове два года назад. Сейчас здесь проводятся бесплатные тренировки для детей в возрасте от 9 до 12 лет. Занятия проходят на базе спортзала кооперативного техникума 4 раза в неделю. В настоящее время клуб формирует списки ребят, которые начнут заниматься этим видом спорта с сентября.