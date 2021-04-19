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Спорт

Аленичев заявил, что не готов вернуться в «Спартак»

23.04.2021 18:13|ПсковКомментариев: 0

Бывший игрок и главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Аленичев не готов вернуться в команду. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС. Напомним, воспитанник футбола Псковской области Дмитрий Аленичев выступал за «Спартак» с 1994 по 1998 год и с 2004 по 2006 год. Также он с 2015 по 2016 год тренировал красно-белых.

«Готов ли вернуться? Нет», - сказал Дмитрий Аленичев, не исключив, что приступит к работе с другой командой в следующем сезоне.

На вопрос, какой тренер был бы предпочтительнее для «Спартака» - российский или иностранный, Аленичев ответил: «Спрашивайте у руководителей "Спартака". Чем больше будет работать наших специалистов, тем лучше».

Немецкий специалист Доменико Тедеско возглавляет московский клуб с 2019 года. В декабре он заявил, что покинет команду по окончании текущего сезона.

Дмитрий Аленичев в составе «Спартака» стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и Кубка чемпионов Содружества. Также Аленичев играл за «Чайку» из Великих Лук, псковский «Машиностроитель», московский «Локомотив», итальянские «Рому» и «Перуджу», а также за португальский «Порту», в составе которого дважды выигрывал чемпионат Италии и Кубок Португалии, трижды - Суперкубок Португалии и по одному разу - Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. В качестве тренера возглавлял сборную России по футболу до 19 лет, тульский «Арсенал» и красноярский «Енисей», который покинул в мае 2019 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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