Спорт

Спортсмены из псковского клуба воркаута сдали нормативы ГТО

В рамках реализации проекта «‎Развитие воркаут движения как основа подготовки к выполнению комплекса ГТО» полсотни псковичей в возрасте от 14 до 35 лет сдали нормативы на пришкольной территории в деревне Соловьи Псковского района. Об этом сообщается в группе «‎Street Workout Pskov» в социальной сети «‎ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «‎Street Workout Pskov» в социальной сети «‎ВКонтакте»

В течении года участники проекта совершенствовали свою физическую подготовку на тренировках по воркауту в зале, на уличных площадках и стадионах, готовясь сдать нормативы комплекса ВФСК «Готов к труду и обороне».

Впервые в мероприятии приняли участие молодые сотрудники отдела по конвоированию и других подведомственных учреждений УФСИН России по Псковской области.

«Хотим выразить огромную благодарность сотрудникам Центра тестирования ГТО Псковского района за прием нормативов и достойную организацию всех этапов сдачи упражнений», - написали члены движения «‎Street Workout Pskov».

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, администрации города Пскова, проектного офиса команды 2018, регионального оператора ВФСК ГТО в Псковской области - Центра спортивной подготовки Псковской области, Псковского городского молодежного центра.