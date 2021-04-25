Андрей Турчак впервые принял участие в марафонском забеге в Пскове

VI марафон «Псковжилстрой 2021» прошел в областном центре 24-25 апреля, сообщается в официальной группе спортивного мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования начались вчера, и первыми на старт вышли дети, они преодолели дистанции 200 и 400 метров. Сегодня состоялся основной забег на длинные дистанции, который собрал около 500 человек.

Среди участников — первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Самое главное - это погода сегодня не подвела, потому что я утром был в Пушкинских Горах, и там шел снег с дождем, а здесь - солнышко. В первый раз участвую в псковском марафоне, но взял десятку только для того, чтобы официально зафиксировать свой результат. У меня задача была выбежать здесь час, и я ее выполнил. Организация прекрасная, живописная трасса, все наши памятники псковской архитектуры. Перепадов немного, два подъема относительно легких», - поделился впечатлениями Андрей Турчак и пообещал в следующем году заявиться на более длинную дистанцию.