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Спорт

Удостоверение заслуженного тренера России вручили великолучанину

26.04.2021 17:08|ПсковКомментариев: 0

Удостоверение заслуженного тренера России и значки мастеров спорта по стрельбе из лука вручил великолучанам глава города Николай Козловский. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте. 

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Николая Козловского

«Стрельба из лука – спорт, который однозначно символичный для города Великие Луки, города воинской славы, города славных исторических традиций. Победоносные луки с древних времен – на гербе нашего города», - написал глава города. 

По словам Николая Козловского, многочисленные победы великолукских стрелков из лука на международных аренах привлекли к себе внимание на самом высоком уровне и стали одним из главных «аккордов» в ходатайстве в том, чтобы Великие Луки были включены в число городов всероссийской программы строительства спортивных сооружений «Газпром – детям». В сентябре 2014 года состоялось открытие спортивного комплекса «Стрелец», отвечающего всем современным требованиям спортивного комплекса.

«Сегодня "Стрелец" принимает соревнования международного класса, а материально-техническая база позволяет нашим спортсменам тренироваться совершенно на другом, более качественном уровне, что положительно сказывается на результатах. Безусловно, во всех победах лучников есть большой вклад тренеров и, прежде всего, Виталия Андреева – основателя и вдохновителя этого вида спорта в Великих Луках. Именно благодаря ему в нашем городе было открыто отделение стрельбы из лука. Именно Виталий Андреев воспитал уже не одного чемпиона», - отметил Николай Козловский. 

Виталий Андреев получил удостоверение заслуженного тренера России, а удостоверения и значки мастеров спорта по стрельбе из лука вручили победителю первенства России по стрельбе из лука в командном зачете Егору Быстрову, чемпионке России по стрельбе из лука в командном зачете Екатерине Корневой, бронзовому призеру первенства России по стрельбе из лука в личном зачете Владимиру Лактюшину и победителю первенства России по стрельбе из лука в командном зачете Игорю Николаеву.

«От всей души благодарю Виталия Николаевича (Андреева - ред.) за труд и усердие. Благодарю всех спортсменов за их победы, за то, что прославляют наш город в России и за рубежом. Уверен, впереди великолукских лучников ждут большие спортивные достижения», - добавил глава города.

Теги: #великие луки #стрельба из лука #спорт #мастера
Источник: Псковская Лента Новостей
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