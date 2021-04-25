Спорт

Псковички получили медали на соревнованиях по спортивной аэробике в Калининграде

Псковские спортсменки получили медали на традиционных всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике «Балтийский берег», которые прошли в Калининграде с 24 по 25 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».

В турнире приняли участие более 700 человек из 21 региона страны. В возрастной категории 12-14 лет в номинации «гимнастическая платформа» воспитанницы псковской спортивной школы «Бригантина» завоевали бронзовые награды.

Тренирует девушек Алексеева Анжелика.