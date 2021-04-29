Спорт

Пскович Алексей Захаров стал лучшим юным шахматистом России

Федерация шахмат России подвела итоги Детских первенств Российской Федерации в старших возрастных группах юных шахматистов, которые прошли в Сочи, в санатории «АкваЛоо». Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров, рассказали Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат Псковской области.

По результатам выступления в категории «юноши до 15 лет» победу в Высшей лиге Первенства России одержал представитель Псковской области, кандидат в мастера спорта России Алексей Захаров.

Эта первая победа юного шахматиста из Псковской области на таком престижном российском соревновании. Кроме того, результат, достигнутый Алексеем Захаровым, является лучшим среди юниоров Псковской области за последние 20 лет в спортивной дисциплине «шахматы» - с классическим контролем времени (самый престижный в шахматах вид спортивной дисциплины).

По итогам выступлений Алексей Захаров попал в основной состав сборной России по шахматам (юноши и девушки до 15 лет). Такой результат также является первым для юных шахматистов Псковской области.

Алексей Захаров родился 25 марта 2007 года, является учащимся Естественно-математического лицея №20 г. Пскова. Познакомился с шахматами на уроках шахматного всеобуча у Саида Бенеддина и под руководством известных тренеров Псковской области Анны Лабусовой, Александра Шпака, Натальи Поляковой и Григория Шаранкова совершенствовал свое шахматное спортивное мастерство.

В 2020 году завоевал «золото» на Первенстве СЗФО среди юношей и девушек в категории «юноши до 15 лет». Ранее Алексей был победителем Первенства Псковской области 2018 года, призером Чемпионатов области, Чемпионата и Первенства Пскова, призером областных командных соревнований «Белая Ладья», участником Чемпионатов СЗФО, турниров Международного шахматного фестиваля «Псков», международного фестиваля Латгальская осень(Латвия), а также ряда других турниров в Эстонии и Латвии.