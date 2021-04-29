Спорт

Великолукский боксер нокаутировал соперника на турнире «Горилла ММА»

В Санкт-Петербурге завершился турнир «Горилла ММА Серия-31: Время новых героев», который принес яркую победу великолукскому боксеру Руслану Шамилову. Об этом в соцсетях сообщил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.



Фото с Instagram-страницы Руслана Шамилова

«Руслан досрочно, в своей любимой манере, завершил бой, отправив в нокаут соперника Бободжона Тогаева в первом же раунде», - уточнил он.

Александр Козловский поздравил великолукского спортсмена с отличным результатом и пожелал ему новых красивых поединков.

«Дальше будем болеть за Мухаммада Шехова (еще один боксер из Великих Лук – от ред.). 7 мая он проведет бой за титул чемпиона WBO European во втором легчайшем весе (до 55,2 кг) на турнире RCC Boxing Promotions. Соперником нашего спортсмена будет Евгений Ляшков. Желаю удачи Мухаммаду!» - добавил парламентарий.