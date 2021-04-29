Спорт

Псковичка одержала победу на всероссийском турнире по самбо

Воспитанница псковской спортшколы «Бригантина» Полина Ванюхина стала победительницей всероссийского турнира по самбо, посвященного памяти великомученика Георгия Победоносца. Соревнования прошли 1 мая в Твери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.

Состязания проводились среди юношей и девушек 16-18 лет. В весовой категории до 59 кг псковичка одержала победу над действующей чемпионкой России по самбо из Москвы.

Напомним, что 25 апреля в Калининграде Полина Ванюхина тоже была признана чемпионкой - она отличилась на втором этапе (СЗФО) V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России по самбо.