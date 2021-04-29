Спорт

Строительство ФОКОТа в Норожеве планируют начать в июле

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в Новоржеве планируют начать в июле. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака Армен Мнацаканян.

Армен Мнацаканян рассказал, что он встретился с жителями, вошедшими в состав инициативной группы по контролю за возведением спортивного сооружения.

«Как заверили меня в региональном управлении капитального строительства, буквально на днях будут запущены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на проектно-изыскательские и проектно-сметные работы, - отметил он. - Сообщил новоржевцам, что специалист по геодезии уже выезжал на площадку, провел предварительный осмотр. Таким образом, если положенные по 44-ФЗ процедуры пройдут без сбоев, строители смогут зайти на площадку в середине июля».

Армен Мнацаканян заверил, что будет отслеживать «каждый шаг конкурсных процедур» и держать граждан в курсе дел. «Надеюсь, все будет хорошо!» - добавил он.