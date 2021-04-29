Спорт

Псковички заняли второе место на турнире по волейболу в Новгороде

Команда спортивной школы «Бригантина» (Псков) заняла второе место в открытом первенстве Великого Новгорода по волейболу среди девушек 2003-2005 годов рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.

Фото предоставлено спортшколой «Бригантина»

«Команда города Пскова заняла второе место, уступив команде из Великого Новгорода! Лучшим игроком турнира признана Баловнева Ольга», - отметили в спортшколе. Тренирует псковскую команду Анжела Цветкова.

В турнире, который прошел с 30 апреля по 2 мая, принимало участие пять команд: из города Пскова, Ленинградской области, Карелии (город Кондопога), города Боровичи и Великого Новгорода.