Спорт

В здании бывшей прачечной в Пскове может появиться «Центр спортивной гимнастики»

Возможность заключения концессионного соглашения о создании в Пскове «Центра спортивной подготовки» рассмотрели на публичных слушаниях в городской Думе 5 мая под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Как рассказал на слушаниях заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, администрация города Пскова проработала вопрос о возможности размещения центра спортивной гимнастики имени Алексея Немова.

«Мы изыскали возможность перепрофилировать здание бывшей прачечной на улице Коммунальной, 25. Фактически это простаивающее здание. Вопрос был проработан с министерством спорта РФ. На текущий момент министерство подтвердило финансирование на сумму более 100 млн рублей на реализацию данного проекта. Однако условия, по которым выделяются деньги, требуют первоначально поиска возможного концессионера для реализации проекта. Если концессионер не будет найден, то федеральный Центр в полном объеме профинансирует работы по фактическому перепрофилированию здания под сооружение спорта», - рассказал Александр Коновалов.

Участники слушаний рекомендовали администрации города Пскова принять решение о подготовке и направления в Псковскую городскую Думу проекта решения о заключении концессионного соглашения и создания в Пскове «Центра спортивной гимнастики».

Добавим, ранее была создана рабочая группа, в которую в том числе вошли депутаты Псковской городской Думы. По итогам рассмотрения вопроса были вынесены рекомендации о возможности заключения концессионного соглашения о создании в Пскове «Центра спортивной гимнастики» путем реконструкции здания прачечной на улице Коммунальной, 25.