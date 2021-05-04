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Спорт

Псковичам предлагают «дойти до Берлина»

06.05.2021 18:48|ПсковКомментариев: 0

С 8 по 19 мая 2021 года в России пройдет символическая соревновательная акция «Дойти до Берлина», посвящённая 9 мая – Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. Идея акции в том, чтобы за 12 соревновательных дней команды участников прошли расстояние от Москвы до Берлина. Победителем акции станет команда, набравшая наибольшее среднеарифметическое количество шагов.

Для участия в акции необходимо сформировать команду от 20 до 100 человек, подключиться к мобильному приложению «Человек идущий», которое обеспечивает подсчёт шагов каждого участника в реальном времени, а также формирует рейтинги команд. Членом команды может быть любой человек любого возраста. Отметим, что от каждого участника соревнований в командный зачёт засчитывается не более 100 000 шагов в день.

Итоговый рейтинг будет определяться как сумма ежедневных среднеарифметических значений шагов команды за все дни проведения акции. Ежедневное среднее арифметическое значение определяется, как сумма шагов всей команды за день, поделённая на количество участников команды в этот день.

Победителем акции станет команда, имеющая наибольший рейтинг. Всем участникам акции будут начислены бонусы за шаги, которые участники смогут конвертировать в скидки на товары и услуги для ЗОЖ. Самые активные команды получат призы и подарки от партнёров акции.

Регистрация участников акции происходит в мобильном приложении «Человек идущий», которое необходимо скачать в магазинах Google Play и AppStore по запросу «Человек идущий».

Акция «Дойти до Берлина» пройдет в рамках программы повышения физической активности «Человек идущий», которая призвана мотивировать участников к повышению ежедневной физической двигательной активности, и направлена на увеличение количества людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

«Наша акция приурочена к празднованию Дня Победы и майским каникулам, продлённым с целью противодействия распространению COVID-19. Символическая акция «Дойти до Берлина» не требуют массовых стартов, позволяет формировать индивидуальные графики ходьбы, избежать массовых скоплений людей и соблюдать все необходимые противоэпидемиологические предписания, поскольку подсчёт шагов ведётся с помощью мобильного приложения индивидуально», - рассказывает вице-президент Лиги здоровья нации, инструктор ЗОЖ Николай Кононов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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