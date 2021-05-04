Спорт

Российские юниоры уступили канадцам на Чемпионате мира по хоккею

В американском штате Техас завершился юниорский Чемпионат мира по хоккею с шайбой. Финальная битва турнира принесла поражение российской сборной U18 от сборной Канады со счетом 3:5.

В воротах соперника отметились наши игроки Мичков (Лазутин, Полтапов), Бучельников (Мичков, Фигурин), Грудинин (Мичков).

Как пишет Sports.ru, серебряная медаль сттала шестой для россиян на этом турнире за все время его проведения. В активе команды есть также девять золотых медалей. последняя из них была завоевана в 2007 году.