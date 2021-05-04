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Спорт

ФК «Луки-Энергия» не полетит на матч в Иркутск из-за ликвидации команды-соперницы

07.05.2021 21:01|ПсковКомментариев: 0

Футбольный клуб «Луки-Энергия» не будет принимать участия в играх 23-го тура первенства России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, 8 мая великолукская команда должна была проводить выездной матч с иркутским «Зенитом». Однако 28 апреля бюро исполкома Российского футбольного союза исключило иркутский «Зенит» из числа участников первенства России по футболу среди клубов ПФЛ сезона 2020-2021. Ранее ФК «Зенит-Иркутск» по причине отсутствия финансирования прекратил своё существование.  

Отметим, что в первом круге 12-го сентября в рамках 6-го тура «Луки-Энергия» принимала дома иркутский «Зенит» и одержала победу с «сухим» счётом – 2:0.

Напомним, в середине апреля в клубе «Луки-Энергия» сменился главный тренер. Пост покинул Сергей Осадчук. Наставником футболистов стал Сергей Гунько. Под его руководством команда одержала две победы с крупным счетом. В гостях великолучане победили «Коломну» (0:4), дома обыграли «Знамя Труда», Орехово-Зуево (3:0). В турнирной таблице ФК «Луки-Энергия» с 25-ю очками занимает 11-е место среди шестнадцати команд. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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