Спорт

Боксер из Великих Лук стал новым чемпионом WBO European

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», спортсмен клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Мухаммад Шехов одержал победу раздельным решением судей и стал новым чемпионом WBO European. Кроме того, Мухаммад вошел в топ-10 WBO. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

Мухаммад Шехов на турнире RCC Boxing Promotions провел встречу с Евгением Ляшковым из Екатеринбурга за титул WBO European во втором легчайшем весе (до 55,2 кг).

По итогам десяти раундов мнения рефери разделились: первый судья со счетом (96:94) отдал предпочтение Мухаммаду Шехову. Второй признал победителем Евгения Ляшкова (97:93). Решающим был голос третьего рефери, который отдал предпочтение великолучанину (96:94).