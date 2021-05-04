Спорт

Великолукский школьник стал призером всероссийской олимпиады по физкультуре

Великолукский школьник стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады по физкультуре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

С 24 по 30 апреля на базе Курского государственного университета проходил заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательному предмету «Физическая культура». В заключительном этапе олимпиады принимали участие 273 участника из 73 субъектов Российской Федерации

Псковскую область представляли трое школьников из Великих Лук: Глеб Лясоцкий, 8 класс, Лицей №11, Ирина Бахтова, 10 класс, Средняя общеобразовательная школа №2 и Андрей Лопатенков, 11 класс, Кадетская школа.

Андрей Лопатенков стал призером олимпиады.