Спорт

Лучших стрелков среди силовиков определили в Псковской области

Лично-командные соревнования по стрельбе из боевого оружия, посвященные 30-летию образования Псковской таможни, состоялись среди силовых структур в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В соревнованиях приняли участие команды правоохранительных органов, дислоцирующихся на территории Псковской области. Им предстояло показать свое мастерство владения пистолетом Макарова. Участникам соревнования нужно было поразить мишень из ПМ с 25 метров и уложиться в отведенное время.

По итогам состязаний сотрудники регионального управления Росгвардии заняли третье место, «серебро» заслужили представители Псковской таможни, а лучшие результаты продемонстрировала команда Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

«Среди женщин не было равной участнице команды Псковской таможни Инне Игуменовой. Инна со значительным отрывом опередила других участниц состязаний», - рассказала Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: Псковская таможня

Участников соревнований приветствовал начальник таможни Сергей Дьячков. Он отметил, что все команды выступили на высоком уровне, продемонстрировав хладнокровие и мастерство.

Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и дипломами.