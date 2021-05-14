Спорт

Пскович завоевал медаль на всероссийском турнире по академической гребле

Пскович завоевал медаль на всероссийских соревнованиях по академической гребле «53-я регата памяти тверского купца Афанасия Никитина» в Твери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

В этом году в спортивном мероприятии приняло участие рекордное количество человек – 359, из них 315 спортсменов.

Центр спортивной подготовки представил Илья Ковтун. Спортсмен занял 3 место на на дистанции 2000 метров с результатом 6:53,28.

«Поздравляем спортсмена и желаем ему успехов на предстоящих соревнованиях в Москве», - добавили в центре.