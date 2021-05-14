Жители Псковского района продолжают сдавать нормативы ГТО

Очередная группа псковичей и учащихся из Псковского района в возрасте от 14 до 35 лет сдала нормативы ГТО на пришкольной территории в деревне Соловьи Псковского района. Как сообщил Псковской Ленте Новостей лидер регионального движения Street Workout, мероприятия прошло в рамках реализации проекта развития воркаут-движения как основы подготовки к выполнению комплекса ГТО.
Проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, администрации города Пскова, проектного офиса «Команда 2018», регионального оператора ВФСК ГТО в Псковской области - Центра спортивной подготовки Псковской области, Псковского городского молодёжного центра.