Спорт

Жители Псковского района продолжают сдавать нормативы ГТО

Очередная группа псковичей и учащихся из Псковского района в возрасте от 14 до 35 лет сдала нормативы ГТО на пришкольной территории в деревне Соловьи Псковского района. Как сообщил Псковской Ленте Новостей лидер регионального движения Street Workout, мероприятия прошло в рамках реализации проекта развития воркаут-движения как основы подготовки к выполнению комплекса ГТО.

«В течении года участники проекта совершенствовали свою физическую подготовку на тренировках по воркауту в зале, на уличных площадках и стадионах, готовясь сдать нормативы комплекса ВФСК "Готов к труду и обороне". В мероприятии приняли участие и молодые сотрудники отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области. Хотим выразить огромную благодарность сотрудникам Центра тестирования ГТО Псковского района за прием нормативов и достойную организацию всех этапов сдачи упражнений», - рассказал он.

Проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, администрации города Пскова, проектного офиса «Команда 2018», регионального оператора ВФСК ГТО в Псковской области - Центра спортивной подготовки Псковской области, Псковского городского молодёжного центра.