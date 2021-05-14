Спорт

Усиленные турники появились на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского, 9

Усиленные турники поставили на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского, 9. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей лидер регионального спортивного движения Street Workout Виталий Дидыч.

Он пригласил всех желающих на летние тренировки по воркауту, которые будут проходить на данной площадке. К индивидуальным и групповым тренировкам приглашаются мужчины, женщины и дети от 7 лет.

«Вместе со спортивным воркаут движением вы пройдете курс физической подготовки, научитесь элементам и трюкам на уличной площадке, - пообещал Виталий Дидыч. - Специально для нового сезона тренировок мы заменили турники на новые, усиленные. Приходите на занятия и оцените их».

Подробнее о тренировках можно узнать в сообществе Street Workout Pskov «ВКонтакте».