Спорт

Строительство пришкольных стадионов в Пскове ведется без выходных

Строительство пришкольных стадионов в Пскове ведется без выходных. Об этом написал в своем инстаграм-аккаунте заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

«Без выходных ведется строительство пришкольных стадионов в Пскове компанией Газпром», - написал он, напомнив, что в настоящее время в Пскове строятся стадионы на территории лицея №10, школы №24 и ППК (школа №25).

Это стало возможным благодаря договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством «Газпрома».